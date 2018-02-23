Ученые заявили, что люди, употребляющие ежедневно около двух бокалов пива либо вина, менее подвержены преждевременной смерти. Об этом сообщает Independent .

"Дожить до 90 лет поможет только здоровое питание и занятия спортом - такое утверждение еще до недавних пор пропагандировали ученые только мира, но в процессе недавнего исследования выяснилось, что продлить жизнь поможет употребление алкоголя и пара лишних килограммов", - говорится в сообщении.

Известно, что невролог Университета Калифорнии Клаудиа Кавас провела исследование, в котором приняли участие 1 700 людей в возрасте за 90 лет. Специальная программа исследования стартовала еще в 2003 году.

Согласно результатам исследования, люди, которые ежедневно употребляют около двух бокалов пива либо вина, на 18% менее подвержены преждевременной смерти.

Также, вероятность ранней смерти на 3% уменьшает наличие и небольшого количества лишнего веса. При этом стабильная физическая активность от 15 до 45 мин в день снижает риск ранней смерти на 11 %.

"У меня нет объяснений, однако я непоколебимо верю, что скромное употребление алкоголя увеличивает долговечность", - прокомментировала Кавас.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Франции Эммануэль Макрон против законов, которые ограничивают рекламу алкогольных напитков, в частности вина . Об этом он рассказал во время встречи с прессой.

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