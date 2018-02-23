Популярный британский актер и писатель Стивен Фрай рассказал о перенесенной операции по удалению раковой опухоли. Данное заявление он опубликовал на своем сайте.

Фрай рассказал о том, как ему был поставлен диагноз: сначала он пришел на обыкновенный ежегодный осмотр и сдал анализы, позже ему делали МРТ, брали биопсию и проводили консультации с ведущими врачами.

"Рак. У меня рак. Я никак не соотносил себя с этим. Стивен, у тебя рак. Это звучало очень странно. Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак - ужасное, шокирующее и очень сложное слово", - заявил Фрай.

Согласно заявлению актера, операцию сделали в начале января.

Известно, что во время операции ему удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов.

Фрай сообщил, что сейчас проходит восстановление и чувствует себя хорошо.

Как сообщал svodka.net, в Ирландии полиция проводит расследование в отношении британского актера и писателя Стивена Фрая, подозревая его в богохульстве.

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