Американский президент Дональд Трамп предложил ввести отдельную оценку для фильмов со сценами насилия, пишет The Daily Beast.

Известно, что сначала во время обсуждения путей предотвращения дальнейших массовых убийств, президент возложил ответственность на компьютерные игры, но потом переключился на Голливуд.

"Вы видите эти фильмы, какие они жестокие. И все еще дети могут их посмотреть, если в фильме нет сцен секса, но есть убийства. Это еще одна вещь, которую стоит обсудить", - заявил Трамп.

Согласно его словам, нужно подумать о введении рейтинга для подобного кино.

Издание уточняет, что неизвестно, в курсе ли Трамп, что Американская ассоциация кинокомпаний уже оценивает фильмы на основе сексуального или насильственного контента.

Как сообщал svodka.net ранее, американский президент Дональд Трамп занял последнее, 44-е место в ежегодном историческом рейтинге американских президентов. Соответствующие выводы сделали в университете Бойсе на основе проведенного опроса.

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