|Чехия намерена бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в России
|24.02.2018 16:45
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Чехия объявила о решении бойкотировать последний этап Кубка мира по биатлону, который должен состояться с 20 по 25 марта в российском городе Тюмень. Такое заявление сделал глава местной федерации по этому виду спорта Иржи Хамза, сообщает iDnes.
Он подчеркнул, что Чехия постоянно выступала против использования допинга биатлонистами из Российской Федерации. Именно следовательно теперь страна приняла решение бойкотировать этап в Сибири.
Также Хамза добавил, что такую же четкую позицию по этапу Кубка мира по биатлону занимают Соединенные Штаты Америки и Канада. Во Франции тоже выступила с жесткой критикой Российской Федерации, однако биатлонист, глава местной федерации Мартен Фуркад заявил, что все равно поедет в Тюмень.
"Я спрашивал Фуркада, и он ответил, что должен поехать в Россию, потому что борется за победу в общем зачете и этот этап важен для него. Это его право принять такое решение", - пояснил глава федерации по биатлону Чехии.
В то же время, представители чешской федерации биатлона отметили, что игнорирование этапа в РФ может оказать влияние на квоту для спортсменов страны на следующий чемпионат мира.
"Но если закрывать на все глаза, то ничего не изменится", - подытожил Хамза.
Как сообщал svodka.net.uа, украинская сборная заняла 11 место в результате женской эстафеты по биатлону на Олимпийских играх 2018 года, в которой накануне ей прогнозировали призовое место.
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