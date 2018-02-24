Чехия объявила о решении бойкотировать последний этап Кубка мира по биатлону, который должен состояться с 20 по 25 марта в российском городе Тюмень. Такое заявление сделал глава местной федерации по этому виду спорта Иржи Хамза, сообщает iDnes .

Он подчеркнул, что Чехия постоянно выступала против использования допинга биатлонистами из Российской Федерации. Именно следовательно теперь страна приняла решение бойкотировать этап в Сибири.

Также Хамза добавил, что такую же четкую позицию по этапу Кубка мира по биатлону занимают Соединенные Штаты Америки и Канада. Во Франции тоже выступила с жесткой критикой Российской Федерации, однако биатлонист, глава местной федерации Мартен Фуркад заявил, что все равно поедет в Тюмень.

"Я спрашивал Фуркада, и он ответил, что должен поехать в Россию, потому что борется за победу в общем зачете и этот этап важен для него. Это его право принять такое решение", - пояснил глава федерации по биатлону Чехии.

В то же время, представители чешской федерации биатлона отметили, что игнорирование этапа в РФ может оказать влияние на квоту для спортсменов страны на следующий чемпионат мира.

"Но если закрывать на все глаза, то ничего не изменится", - подытожил Хамза.

Как сообщал svodka.net.uа, украинская сборная заняла 11 место в результате женской эстафеты по биатлону на Олимпийских играх 2018 года, в которой накануне ей прогнозировали призовое место.

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