В нигерийском штате Йобе боевики террористической группировки "Боко Харам" похитили 111 учениц школы. Об этом сообщили в полиции, передает PM News .

Отмечается, что ранее появилась информация об исчезновении 46 девочек. Помимо этого, сотрудники полиции отрицали то, что их похитили.

Известно, что радикальная исламистская группировка "Боко Харам", которая действует в Нигерии, выступает против западной модели образования, а также добивается введения шариата на территории всей страны. Согласно информации правозащитных организаций, из-за насильственных акций, связанных с боевиками, за восемь лет погибли приблизительно 20 тысяч человек.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Нигерии произошла перестрелка , поводом для которой стало стадо овец, вследствие инцидента погибли 36 местных жителей.

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