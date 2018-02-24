|В Нигерии боевики похитили более 110 школьниц
|24.02.2018 17:06
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В нигерийском штате Йобе боевики террористической группировки "Боко Харам" похитили 111 учениц школы. Об этом сообщили в полиции, передает PM News.
Отмечается, что ранее появилась информация об исчезновении 46 девочек. Помимо этого, сотрудники полиции отрицали то, что их похитили.
Известно, что радикальная исламистская группировка "Боко Харам", которая действует в Нигерии, выступает против западной модели образования, а также добивается введения шариата на территории всей страны. Согласно информации правозащитных организаций, из-за насильственных акций, связанных с боевиками, за восемь лет погибли приблизительно 20 тысяч человек.
Как сообщал svodka.net ранее, на территории Нигерии произошла перестрелка, поводом для которой стало стадо овец, вследствие инцидента погибли 36 местных жителей.
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