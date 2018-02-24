|Netflix выпустит шоу, в котором участников подталкивают к убийству
|24.02.2018 17:27
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Американская компания Netflix занимается подготовкой к выпуску реалити-шоу под названием "The Push", людей в котором будут подталкивать к совершению убийства. Об этом сообщает The Verge.
Участники шоу будут попадать в стрессовые ситуации, в которых примут участие 70 умышленно нанятых актеров. Люди подвергнутся психологическим манипуляциям, чтобы им казалось, что убийство - столкнуть пожилого человека с крыши здания - их единственный выбор.
Также создатели "The Push" пообещали не допустить настоящих смертей.
"Мы поставили простой вопрос: можем ли мы совершить убийство под социальным давлением?" - рассказал ведущий шоу Деррен Браун, называющий себя "психологическим иллюзионистом".
Как сообщал svodka.net ранее, американский сервис Netflix составил рейтинг самых популярных телешоу.
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