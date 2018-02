Американская компания Netflix занимается подготовкой к выпуску реалити-шоу под названием "The Push", людей в котором будут подталкивать к совершению убийства. Об этом сообщает The Verge . Участники шоу будут попадать в стрессовые ситуации, в которых примут участие 70 умышленно нанятых актеров. Люди подвергнутся психологическим манипуляциям, чтобы им казалось, что убийство - столкнуть пожилого человека с крыши здания - их единственный выбор. Также создатели "The Push" пообещали не допустить настоящих смертей. "Мы поставили простой вопрос: можем ли мы совершить убийство под социальным давлением?" - рассказал ведущий шоу Деррен Браун, называющий себя "психологическим иллюзионистом". Как сообщал svodka.net ранее, американский сервис Netflix составил рейтинг самых популярных телешоу . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



