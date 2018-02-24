Представители незаконных вооруженных формирований начали создание новых военизированных структур, которые будут выполнять задачи в качестве подразделений охраны, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Российская оккупационная власть с целью усиления контроля за населением временно оккупированных территорий востока Украины осуществляет мероприятия по созданию новых военизированных структур (подразделений охраны) с так называемыми "полицейскими функциями". Предполагается, что основным задачами таких подразделений будут под предлогом "охраны общественного порядка" подавление любых акций гражданского неповиновения", - говорится в сообщении.

Указано, что новые военизированные структуры комплектуют за счет "резервистов", которых привлекли к сборам на оккупированных территориях в январе-феврале 2018 года.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории оккупированного Донбасса незаконные вооруженные формирования начали распространять информацию о подготовке украинских военных к "наступательным действиям" в марте.

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