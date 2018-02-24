В Соединенных Штатах Америки ученые из Института космических исследований в Боулдере выяснили, что на Луне вода распространяется по всей поверхности и не ограничивается полярными регионами. Об этом сообщается на сайте NASA .

Исследователи пришли к соответствующим выводам после того, как проанализировали данные двух орбитальных зондов. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства считают, что открытие поможет понять, можно ли использовать воду на Луне в качестве ресурса. В том случае, если она легкодоступна, колонизаторы смогут брать ее как питьевую и выделять из нее кислород.

"Как выяснилось, неважно, в какое время суток, и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы", - объяснил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.

Отмечается, что результаты исследования ученых из Института космических исследований противоречат более ранним данным, что в основном вода находится на полярных широтах Луны, а ее сигнатура слабеет в течение лунного дня.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, снимки, сделанные в разных краях мира, были опубликованы фотографами, которые в ночь на 31 января устроили охоту за лучшими фотографиями редкого кровавого суперлуния.

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