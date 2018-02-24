В Тунисе было задержано судно с крупной партией контрабанды оружия из Российской Федерации. Об этом сообщает Agenzia Nova .

Правоохранители считают, что оружие могло предназначаться незаконным вооруженным формированиям. Дело расследует антитеррористическое подразделение Министерства юстиции.

Представитель таможни Хашем Заннед рассказал, что судно следовало в Камерун, а в порт Сфакса зашло из-за поломки. На борту контролирующие службы обнаружили 24 незарегистрированных контейнера.

Обследовавшие груз военные уверены, что оборудование предназначалось для создания военного лагеря. В контейнерах Ural находились бронеавтомобили, БМП, бульдозеры, медицинская техника, электрогенераторы, военная униформа, рации и оборудование для спутниковой связи.

Российская сторона никак не комментирует ситуацию.

Кроме того, указано, что власти заподозрили неладное из-за странного маршрута, которое было направлено не в сторону Камеруна, как заявлялось в маршруте. Об этом сообщает Морской бюллетень .

"Очень странным является путь судна, вышедшего из Новороссийска назначением на Камерун. Какие-то проблемы возникли у него в Ионическом море 9 февраля, но судно пересекло малым ходом почти все Ионическое море - само по себе странно, потому что ему с портом назначения в Камеруне в Ионическом море нечего было вообще делать. Дальше - интереснее. Судно резко повернуло на юг и подошло к ливийскому побережью, где опять призадумалось и некоторое время курсировало на малых скоростях. Затем оно проследовало к Триполи, там опять задумалось, пока наконец 13 февраля не легло на окончательный курс к Сфаксу", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, украинский экипаж контейнеровоза Dimitris обнаружил у себя на судне около 300 кг кокаина.

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