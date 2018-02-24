|В Тунисе задержали судно с российским контрабандным оружием
|24.02.2018 19:34
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В Тунисе было задержано судно с крупной партией контрабанды оружия из Российской Федерации. Об этом сообщает Agenzia Nova.
Правоохранители считают, что оружие могло предназначаться незаконным вооруженным формированиям. Дело расследует антитеррористическое подразделение Министерства юстиции.
Представитель таможни Хашем Заннед рассказал, что судно следовало в Камерун, а в порт Сфакса зашло из-за поломки. На борту контролирующие службы обнаружили 24 незарегистрированных контейнера.
Обследовавшие груз военные уверены, что оборудование предназначалось для создания военного лагеря. В контейнерах Ural находились бронеавтомобили, БМП, бульдозеры, медицинская техника, электрогенераторы, военная униформа, рации и оборудование для спутниковой связи.
Российская сторона никак не комментирует ситуацию.
Кроме того, указано, что власти заподозрили неладное из-за странного маршрута, которое было направлено не в сторону Камеруна, как заявлялось в маршруте. Об этом сообщает Морской бюллетень.
"Очень странным является путь судна, вышедшего из Новороссийска назначением на Камерун. Какие-то проблемы возникли у него в Ионическом море 9 февраля, но судно пересекло малым ходом почти все Ионическое море - само по себе странно, потому что ему с портом назначения в Камеруне в Ионическом море нечего было вообще делать. Дальше - интереснее. Судно резко повернуло на юг и подошло к ливийскому побережью, где опять призадумалось и некоторое время курсировало на малых скоростях. Затем оно проследовало к Триполи, там опять задумалось, пока наконец 13 февраля не легло на окончательный курс к Сфаксу", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, украинский экипаж контейнеровоза Dimitris обнаружил у себя на судне около 300 кг кокаина.
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