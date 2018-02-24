Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что с начала боевых действий на Донбассе в ВСУ 50 человек получили генеральское звание. Об этом сообщает Радио Свобода .

"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели военный опыт. На сегодня основным условием продвижения по службе, назначения, и особенно на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, того опыта, который мы получили в войне 2014-2017 годов и продолжаем получать в 2018 году", - сказал он.

Муженко отметил, что за время войны на востоке стран в Вооруженных силах Украины "уже больше чем в два раза поменялись командиры батальонов и бригад".

"Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины", - подчеркнул он.

Руководитель Генерального штаба указал, что в 2018 году между выпускников высших военных учебных заведений будет четверть тех, кто после начала боевых действий сознательно принял решение связать свое будущее с армией.

"У нас в этом 2018-м году, будет первый выпуск молодых офицеров, которые поступали в высшие военные учебные заведения осенью 2014 года. Из общего количества выпускников 25% - это те офицеры, которые еще в мае, апреле, июне, июля 2014 года были солдатами и сержантами. Они вступали сознательно, выбирая свой путь, понимая все те проблемы, которые могут быть, ту опасность для своей личной жизни, для своего здоровья, ту ответственность, которую они будут нести", - добавил он.

Кроме того, Муженко назвал их "мощным кадровым потенциалом" украинской армии.

Как сообщал svodka.net ранее, в ближайшее время антитеррористическая операция будет переформатирована в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

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