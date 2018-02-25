Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками приняла распоряжение о запрете продажи и использования вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс", которая зарегистрирована в Российской Федерации, на постоянной основе. Об этом сообщает Укринформ .

В документе указано, что субъекты хозяйственной деятельности, реализующие медикаменты в Украине, должны изъять из обращения запрещенную вакцину и утилизировать.

Соответствующее решение приняли на основании письма ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьтикалс Украины", а также установления факта того, что на территории Украины присутствует в обращении незарегистрированное лекарственное средство.

Согласно информации Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками, вакцину производит итальянская фирма "Фидия Фармацеутицы", а упаковкой занимается российская компания ООО "Смит Кляйн Бичем-Биомед", которая также контролирует качество.

Как сообщал svodka.net ранее, в Одессе двое младенцев умерли в результате осложнений после кори.

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