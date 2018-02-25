К вечеру воскресенья, 25 февраля, в Харькове восстановят теплоснабжение всех объектов жилой и социально-бытовой сфер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - в 18.00 25 февраля", - говорится в сообщении.

Руководитель Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что, пока проходит ремонт тепломагистрали, оставшийся без отопления детский дом обогревают четырьмя тепловыми пушками. Помимо этого, на территории медицинского комплекса на Салтовском шоссе развернули мобильный пункт обогрева.

"Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15-18 градусов тепла", - отметил Зубко.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 25 февраля, в Харькове после прорыва теплосети без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

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