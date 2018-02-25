В Южной Корее заявили, что КНДР готова вести переговоры с США. Такое заявление было объявлено 25 февраля 2018 года после того, как северокорейский генерал Ким Юнхол встретился с президентом Южной Кореи Мун Джеем на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, передает ВВС .

Корейская народно-демократическая республика готова провести переговоры с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщили в Южной Корее после того, как северокорейский генерал Ким Юн Чоль встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр, которые состоялись в Пхенчхане, передает ВВС.

Отмечается, что церемонию посетила дочь президента США Дональда Трампа Иванка.

В то же время американские чиновники исключили встречу с делегацией Корейской народно-демократической республики.

Премьер-министр Южной Кореи сообщил о желании провести переговоры спустя несколько часов после того, как Северная Корея заявила о том, что санкции США являются "актом войны".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Министерство иностранных дел Корейской народно-демократической республики осудило введение новых санкций США против страны.

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