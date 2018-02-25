В провинции Эль-Минья, расположенной в Верхнем Египте, в 300 километрах к югу от Каира, нашли жреческий некрополь. Об этом сообщил египетский министр по делами древностей Халед Ахмед аль-Анани, передает Еuronews .

Он рассказал, что в ходе раскопок, которые начались еще в ноябре прошлого года, специалисты обнаружили несколько погребальных шахт, где на глубине шести-восьми метров находились 40 каменных и деревянных саркофагов разных форм и размеров.

"Это только начало. Думаю, необходимо провести еще как минимум пять экспедиций, но ясно одно: очень скоро в этой части страны появится новая археологическая достопримечательность", - подчеркнул министр.

Всего в саркофагах обнаружили 17 идеально сохранившихся мумий, заполненные канопы, бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняная посуда и, по меньшей мере, тысячи погребальных статуэток, которые в древности клали в могилы.

Согласно предварительной информации кладбище жрецов позднего периода фараонов может датироваться VII - V веками до нашей эры.

Как сообщал svodka.net ранее, ученые из Университета штата Колорадо обнаружили в Мексике громадный античный город Ангамуко (площадью 26 кв. км), в кортом насчитали более 40 тысяч фундаментов зданий.

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