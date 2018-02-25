В египетском городе Хургада сотрудники местных правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве гражданки Украины, совершенном 21 февраля. Об этом сообщил руководитель Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНН.

"Насчет гибели украинки, то в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией", - сказал он.

Ранее местные средства массовой информации сообщали, что девушка работала в одном из отелей в отделе по работе с гостями. Ее тело нашел супруг после того, как возвратился домой. Погибшей нанесли приблизительно десять ударов.

Задержанным оказался мужчина старше 30 лет, который пробрался в квартиру девушки, чтобы ограбить ее. Подозреваемый мужчина нанес ей несколько колотых ножевых ран.

Как сообщал svodka.net ранее, в египетском городе Хургада обнаружено тело 27-летней гражданки Украины в съемной квартире.

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