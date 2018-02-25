В Ираке суд приговорил к смертной казни путем повешения 16 гражданок Турции, которых обвиняют в участии в террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters .

Турчанок признали виновными в том, что они "принадлежали к террористической группировке "ИГ" и признались в том, что вышли замуж за участников "ИГ" либо предоставляли членам группировки помощь в организации терактов".

Известно, что в Ираке проходят судебные процессы по делам сотен гражданок иностранных государств. Многих из них задержали вместе с детьми. В августе 2017 года после того, как правительственные войска вытеснили джихадистов из иракского города Таль-Афар, сдались, по меньшей мере, 1300 женщин и детей. Во время последующих операций сдались еще 400 человек.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 февраля, в Ираке суд приговорил 17-летнюю немку Линду В. к шести годам лишения свободы из-за членства в террористической организации "Исламское государство" и нелегальный въезд в Ирак.

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