В российском городе Санкт-Петербург был задержан активист движение "Солидарность" Владимир Шипицын, который держал в руках флаг Украины. Об этом сообщает Дождь .

Мужчину задержали на марше памяти политика Бориса Немцова, которого убили 27 февраля 2015 года. Причина таких действий правоохранителей не сообщается.

Всего на марше задержали троих человек.

Указано, что марш памяти Немцова в Санкт-Петербурге согласовали местные власти.

Схожая акция прошла и в Москве. Там участников марша досматривали полицейские. Об этом сообщает Радио Свобода .

Правоохранители запретили пронести на шествие плакаты с надписями "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма". Мужчину с плакатом "Борись!" задержали.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 28 января, примерно в ста российских городах проходят акции сторонников Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира