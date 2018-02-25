В горах Альпы во Франции мальчик в возрасте 13 лет во время катания на лыжах упал со 150-метровой скалы и погиб. Об этом сообщили представители местных властей, передает Associated Press .

Происшествие случилось на курорте Авор. Вечером в субботу, 24 января, мальчик вместе со своим десятилетним братом отправился кататься на склон, но не вернулись. Сотрудников полиции вызвал отец детей.

Лыжников искали приблизительно 30 работников правоохранительных органов и спасателей. Им удалось обнаружить детей у подножия скалы в лесу, однако выжил только один мальчик в возрасте 10 лет. Ребенка госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 31 декабря, около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. В результате схода лавины один лыжник погиб.

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