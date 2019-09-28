 В Атлантическом океане нашли украинцев, спасшихся на плотах с затонувшего судна - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Атлантическом океане нашли украинцев, спасшихся на плотах с затонувшего судна
28.09.2019 18:21
В Атлантическом океане обнаружили на плотах украинцев с затонувшего судна Bourbon Rhode Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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