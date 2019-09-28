 Правительство планирует внедрить проект, позволяющий иностранцам вести дистанционно бизнес в Украине - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Правительство планирует внедрить проект, позволяющий иностранцам вести дистанционно бизнес в Украине
28.09.2019 18:59
Правительство планирует ввести законопроект, который позволит иностранцам вести дистанционно бизнес в Украине Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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