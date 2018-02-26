В понедельник, 26 февраля, машина, в которой пребывал глава правительства Швеции Стефан Левен, стала участником дорожно-транспортного происшествия. Об инциденте пишет Aftonbladet .

В соответствии с информацией, представленной изданием, причиной аварии стали плохие погодные условия. Из-за скользкой дороги, автомобиль премьер-министра въехал в заграждение, во время возвращения Левена из деловой поездки в город Уппсала.

Уточняется, что пострадавших вследствие аварии в текущее время нет.

"Это было небольшое столкновение, самое обычное ДТП", - прокомментировал парламентарий аварию со своим участием.

Как сообщал svodka.net, на территории Бориспольской трассы в направлении Борисполя произошло дорожно-транспортное происшествие , участником которого стал грузовой автомобиль МАН, который въехал в машину марки Газель, припаркованную на обочине.

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