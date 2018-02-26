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|Премьер-министр Швеции попал в автомобильную аварию
|26.02.2018 18:32
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В понедельник, 26 февраля, машина, в которой пребывал глава правительства Швеции Стефан Левен, стала участником дорожно-транспортного происшествия. Об инциденте пишет Aftonbladet.
В соответствии с информацией, представленной изданием, причиной аварии стали плохие погодные условия. Из-за скользкой дороги, автомобиль премьер-министра въехал в заграждение, во время возвращения Левена из деловой поездки в город Уппсала.
Уточняется, что пострадавших вследствие аварии в текущее время нет.
"Это было небольшое столкновение, самое обычное ДТП", - прокомментировал парламентарий аварию со своим участием.
Как сообщал svodka.net, на территории Бориспольской трассы в направлении Борисполя произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал грузовой автомобиль МАН, который въехал в машину марки Газель, припаркованную на обочине.
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