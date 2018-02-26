Украинская певица Анастасия Приходько намерена судиться с Администрацией президента из-за того, что ее незаконно показали в предвыборном ролике президента Украины Петра Порошенко, пишет РБК-Styler .

По словам исполнительницы, ее адвокаты уже рассылают судебные иски. И если в течение ближайших пяти дней она не получит от Администрации президента извинения, то "события будут развиваться дальше".

"Мой адвокат занимается рассылкой судебных исков. Если на протяжении 5 дней никто не ответит на адвокатский требование, события будут развиваться дальше. Уже в понедельник-вторник у нас на руках должны быть первые ответы… Есть конкретные нарушения прав гражданина Украины. Поэтому мы все равно будем идти в суд, так как есть законы и порядки, которым необходимо следовать", - указала она.

Напомним, скандал между Приходько и АП разгорелся на прошлой неделе. Певица заявила, что ее обманом сняли в видеоролике предвыборной кампании Порошенко. По ее словам, министр культуры Украины Евгений Нищук предложил ей сняться в социальном ролике. Однако потом оказалось, что это были совсем другие съемки.

Нищук, в свою очередь, утверждал, что ничего об этом не знает.

"Министерство не снимает ролики. Не знал о его деталях кроме общего положительного и патриотического характера. Все вопросы к тем, кто непосредственно договаривался - рассказывал содержание, обсуждал или нет детали. Я к этому отношения не имею… Переговоры велись непосредственно или с продюсерами, или напрямую, я этого не знаю", - заявлял министр.

Также эту позицию заняли и в Министерстве культуры Украины. При этом в пресс-службе минкульта утверждали, что часто пытались связаться с Приходько после произошедшего, однако она не выходила на контакт.

Стоит отметить, что после конфликта ролик переделали и теперь он выходит уже без участия Приходько.

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