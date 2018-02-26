Португальский футболист, выступающий за испанский клуб "Реал Мадрид" и сборную Португалии Криштиану Роналду, заявил о намерении в шестой раз стать лучшим футболистом мира, однако лишь в том случае, если его клуб продолжит побеждать в турнирах. Футболиста цитирует издание AS.

"Я никогда не мог подумать, что выиграю Золотой мяч пять раз. И если бы моя карьера завершалась прямо сейчас, то я бы был вполне доволен своими достижениями. Если мне удастся выиграть этот трофей еще два-три раза, то я буду невероятно счастлив. Чувствую, что у меня есть еще силы бороться за очередной Золотой мяч. Правда, многое зависит от того, что удастся выиграть команде", - сказал Роналду.

Стоит напомнить, что в текущее время Криштиану Роналду является обладателем пяти премий "Золотой мяч", как и аргентинский футболист Лионель Месси.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, более шестидесяти процентов футбольных болельщиков клуба "Реал" Мадрид захотели, чтобы португальский нападающий Криштиану Роналду как можно скорее покинул состав команды.

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