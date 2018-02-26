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Штаб АТО: За день на Донбассе ранения получили три украинских бойца
26.02.2018 18:55

В понедельник, 26 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины боевики четыре раза нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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