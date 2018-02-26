Принц Карлос Патрик Гогенцоллерн в возрасте 39 лет погиб в воскресенье, 25 февраля, на территории Франкфурта. Труп наследника династии обнаружили около здания отеля InterContinental, пишет Royal Central .

Отмечается, что трагедия случилась спустя два дня после того, как принца временно отпустили из тюрьмы, где он отбывал срок за обман с 2014 года.

В текущее время устанавливаются подробности гибели мужчины По информации немецкого издания, от полученных травм принц скончался на месте. Полицейские не рассматривают версию несчастного случая. Отметим, что принц Карлос Патрик Годхард фон Гогенцоллерн родился в Мюнхене 4 декабря 1978. Он является наследником князя Годехарда фон Гогенцоллерна и Хайде Хансен.

​Как сообщал svodka.net, в штате Одиша, молодые супруги подорвались на бомбе , которую неизвестные заложили в один из свадебных подарков. На месте проишествия погибла бабушка мужа, а обоих супругов доставили в больницу.

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