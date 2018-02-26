Адвокат задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева Виктор Чевгуз сообщил о готовности украинской стороны обменять силовика, пишет УНИАН .

По словам правозащитника. Киев согласен обменять Агеева, однако в настоящее время российская сторона еще не определилась, на кого из украинских пленников осуществить обмен.

"Мы готовы к обмену. Я обжаловал приговор в апелляционной инстанции, придерживался процедуры. Но там россияне что-то не могут определиться. Наши хотят его обменять на украинцев, которые сидят в российских тюрьмах. Продолжаются переговоры. Задержка сейчас за русскими. Когда договорятся, так сразу будет приказ президента, и Агеева передадут туда (в Россию, - ред.). Агеев есть в списке, и можно обменять хотя сегодня", - заявил Чевгуз.

При этом он подчеркнул, что РФ пока что не соглашается на такой обмен, поскольку украинцы, которые незаконно осуждены и содержатся в российских тюрьмах, "не имеют отношения к Донбассу". В частности, Россия не готова к обмену Агеева на Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко или Станислава Клыха.

Как сообщал svodka.net, защита задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева подала в Апелляционный суд Луганской области жалобу на решение Новоайдарского райсуда от 18 января, приговорившего гражданина РФ к 10 годам лишения свободы.

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