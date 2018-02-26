Власти Словакии предлагают награду в миллион евро за предоставление информации, которая бы могла помочь в раскрытии убийства журналиста расследователя Яна Кучака, а также его девушки. Такое заявление сделал премьер-министр Роберт Фицо, передает Aktuality .

"Наша первоочередная задача - поймать убийц. Тогда будет возможность говорить о мотивах и о том, что на самом деле произошло", - отметил глава правительства страны.

Он также добавил, что в том случае, если мотивом убийства стала деятельность журналиста, то дело будет рассматриваться как посягательство на свободу слова и демократию в Словакии.

По словам премьера, расследованием резонансного дела займется Генеральная прокуратура. Помимо этого, они создадут специальную группу по расследованию, членами которой станут представители разных силовых структур страны.

Правоохранительные органы Словакии обнародовали номер телефона, по которому можно предоставить информацию об убийстве, сделать это можно и анонимно.

Как сообщал svodka.net ранее, в Словакии неизвестные убили 27-летнего журналиста Яна Кучака и его девушку. Правоохранители считают, что убийство журналиста может быть связано с профессиональной деятельностью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира