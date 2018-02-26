На территории Германии жительница города Боркен написала в полицию заявление в отношении своего парикмахера, который ее слишком коротко подстриг, извещает Bild .

По словам женщины, перед стрижкой они обсудили, какой должна быть окончательная длинна волос, однако парикмахер проигнорировал ее просьбу.

"Потерпевшая сообщила, что парикмахер отрезала ей на 20 сантиметров больше, чем они оговорили изначально", - рассказали правоохранители в отделении полиции.

Известно, что по факту причинения телесных повреждений по неосторожности правоохранителям пришлось начать уголовное производство.

Как сообщал svodka.net, в столице Украины местная жительница до смерти забила парикмахершу за то, что та сделала неудачную прическу ее супругу. Происшествие случилось в Днепровском районе Киева в одной из парикмахерских в подземном переходе.

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