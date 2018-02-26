Неполитические Сводки
- С Оболони трамвай будет ездить в центр Киева
- Украинцы с медалями и мировыми рекордами завершили чемпионат Европы по стрельбе
- Житель Николаевской области лишился Lexus из-за долгов по алиментам
- Забастовка в университете Богомольца: что нужно знать
- Слишком короткая стрижка: женщина подала в полицию на парикмахера
|Житель Николаевской области лишился Lexus из-за долгов по алиментам
|26.02.2018 20:10
|
У жителя Николаевской области из-за долгов по выплате алиментов отобрали автомобиль Lexus. Об этом сообщили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
"Главным государственным исполнителем Центрального отдела ГИС г. Николаев ГТУЮ в Николаевской области в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по алиментам в сумме 45 тысяч гривен, осуществлено описание и арест транспортного средства марки Lexus. Его в дальнейшем реализуют и перечислят средства ребенку", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 февраля текущего года Министерство юстиции открыло Единый список злостных неплательщиков алиментов. В настоящее время в нем содержится уже более 160 000 электронных записей к должникам. Найти алиментного должника можно найти по фамилии и дате рождения.
Стоит отметить, что между должников есть народные депутаты, бывшие министры, представители органов центральной исполнительной власти, местных властей и силовых структур.
Как сообщал svodka.net, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который предусматривает обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира