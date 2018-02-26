У жителя Николаевской области из-за долгов по выплате алиментов отобрали автомобиль Lexus. Об этом сообщили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

"Главным государственным исполнителем Центрального отдела ГИС г. Николаев ГТУЮ в Николаевской области в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по алиментам в сумме 45 тысяч гривен, осуществлено описание и арест транспортного средства марки Lexus. Его в дальнейшем реализуют и перечислят средства ребенку", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля текущего года Министерство юстиции открыло Единый список злостных неплательщиков алиментов. В настоящее время в нем содержится уже более 160 000 электронных записей к должникам. Найти алиментного должника можно найти по фамилии и дате рождения.

Стоит отметить, что между должников есть народные депутаты, бывшие министры, представители органов центральной исполнительной власти, местных властей и силовых структур.

Как сообщал svodka.net, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который предусматривает обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов .

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