Неполитические Сводки
- Власти Йемена заявили о пропаже парома, на котором находились 55 человек
- Зеленский "решил" проблему "евробляхеров": как государство обмануло с льготами
- Саудовская Аравия разрешила иностранным женщинам приезжать в страну без сопровождения мужчины
- Криклий анонсировал запуск пассажирских перевозок с Крымом
- В Словакии разбился российский истребитель Миг-29
|Саудовская Аравия разрешила иностранным женщинам приезжать в страну без сопровождения мужчины
|29.09.2019 08:35
|
Поделитесь статьей с друзьями