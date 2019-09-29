 Власти Йемена заявили о пропаже парома, на котором находились 55 человек - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Власти Йемена заявили о пропаже парома, на котором находились 55 человек
29.09.2019 08:53
Власти Йемена рассказали о пропаже паром с 55 пассажирами в Индийском океане Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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