Из-за производственных проблем в Бразилии и лесных пожаров на территории Канады на Тайване образовался "апокалипсис туалетной бумаги", который в свою очередь привел к массовой паники между покупателей, не обнаруживающих на полках супермаркетов бумаги, пишет Vice .

По информации местного телеканала ET Mall, власти составили рейтинг наиболее знаменитый на Тайване товар, шестое место в котором отдали туалетной бумаге. За последнее время спрос на нее вырос, пор меньшей мере, в десять раз.

Департамент защиты прав потребителей всеми силами пытается успокоить жителей, объясняя, что данная проблема кроется в стоимости целлюлозы, используемой для производства бумаги.

Представители Министерства экономики Тайваня отмечают, что ее цена возросла с 650 долларов за тонну до более 800 долларов. Согласно представленным данным, ее стоимость будет возрастать до середины марта.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Великобритании массово закрываются рестораны сети KFC по причине нехватки курятины для производства блюд . Закрываются заведения в семи британских графствах, между которых Чешир, Суррей, Беркшир, Девон и Суффолк.

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