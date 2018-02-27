В республике Башкортостан Росиийской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали микроавтобус и грузовой автомобиль. Жертвами аварии стали девять человек. О происшествии сообщило региональное управление Министерства внутренних дел России.

Известно, что ДТП случилось в Иглинском районе на 1548-м километре автодороги М-5.

"По предварительной информации, столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes Sprinter. В салоне автобуса могло находиться 12 пассажиров", - отметила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что еще три человека были доставлены в больницу, их состояние оценивается как средне тяжелое. На месте ДТП продолжают работу медики, следователи и инспекторы дорожной службы. Устанавливаются имена погибших.

Как сообщал svodka.net, в Кракове в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль, на котором перемещался польский президент Анджей Дуда . Стоит отметить, что глава польского государства в результате аварии не пострадал.

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