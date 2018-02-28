Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске в среду, 28 февраля, договорилась об "абсолютном перемирии". Об этом по результатам переговоров сообщил представитель так называемой Луганской народной республики Владислав Дейнего, пишет Корреспондент .

"Стороны договорились о абсолютное соблюдение режима прекращения огня с 00:00 часов по киевскому времени 5 марта, а также о мерах по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни ", - заявил Дейнего.

Как сообщал svodka.net ранее, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщла, что во время заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона выразила готовность идти на компромисс в вопросе освобождения пленных .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира