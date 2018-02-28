В Европе погибли как минимум 24 человека результате аномально холодной погоды, которую вызвал сибирский антициклон. Об этом сообщает AFP .

В Польше уже погибли девять человек, во Франции - четыре, между них мужчина в возрасте 90 лет, которого нашли за воротами его жилища. Еще пять человек умерли в Литве, трое - в Чехии, где такие холода являются аномальными. Также в Румынии скончались два человека, а в Италии мертвым нашли одного бездомного.

Синоптики сообщили, что в некоторых частях Германии температура составляет -24 градуса по Цельсию, в Эстонии ночью зафиксировали 29 градусов мороза.

Как сообщал svodka.net ранее, в ночь с воскресенья на понедельник, 26 февраля, в столице Италии городе Рим впервые с февраля 2012 года выпали осадки в виде снега, аномально холодную для этих широт погоду принес сибирский антициклон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира