 Ситуация с разговором Трампа и Зеленского не повлияет на поддержку Украины Конгрессом США - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Ситуация с разговором Трампа и Зеленского не повлияет на поддержку Украины Конгрессом США
30.09.2019 07:43
Паскрелл заявил, что Конгресс продолжит поддерживать Украину, несмотря на скандал с разговором Трампа и Зеленского Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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