Правительство Германии признало, что российские хакеры, состоящие в группировке APT28 (Fancy Bear), взломали компьютеры Министерства иностранных дел и Министерства обороны Германии в декабре 2017 года. Об этом сообщили официальные источники, передает DW .

Хакеры внедрили вредоносное программное обеспечение в правительственную сеть. Данные о точном количестве секретной информации, ставшей достоянием хакеров, связанных с правительством Российской Федерации, нет.

Кроме того, указано, что в 2015 году Fancy Bear атаковала внутреннюю сеть немецкого парламента, НАТО и правительство стран Восточной Европы.

Как сообщал svodka.net ранее, по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы прокуратура США предъявили обвинение 13 гражданам России и трем организациям.

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