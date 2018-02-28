После убийства журналиста Яна Кучака и его девушки в Словакии два ближайших соратника премьер-министра страны Роберта Фицо подали в отставку на время расследования. Об этом сообщает Dennikn.sk .

В отставку подали помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава Совбеза Вильям Ясан.

Известно, что в последнем расследовании Кучак сообщал о связи указанных чиновников с представителем калабрийской мафии Антонином Вадалом, проживающем в Словакии.

"Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Принимая во внимание резонанс и использование убийства в политической борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили на время расследования оставить свои места в правительстве", - говорится в совместном заявлении чиновников.

Как сообщал svodka.net ранее, в Словакии министр культуры Марек Мадарич подал в отставку после убийства занимавшегося расследованиями журналиста Яна Куцяка.

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