В Европейской комиссии заявили о готовности предоставить Украине транш, сумма которого составит 1 миллиард евро. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Он добавил, что, скорее только, соответствующее предложение отправят в Совет Европы и Европейский парламент уже на следующей неделе.

"Европейская комиссия готова предложить новый транш на сумму 1 млрд евро Украине. Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Европейский парламент на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 28 февраля, стало известно об утверждении Европейской комиссией новой программы макрофинансовой помощи для Украины.

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