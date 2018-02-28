Власти Украины выполняют прямые указания из Европы и Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил народный депутат Украины Евгений Мураев в эфире телеканала NEWSONE .

Также он прокомментировал слова руководителя Представительства Европейского союза в Украине Хьюга Мингарелли, что "только ограниченные не видят реформ в Украине".

"У нас нет нашего правительства. Реально они выполняют внешние заказы. Все финансовые институты и европейские, и американские диктуют, какие законы нам принимать, что продавать, что не продавать, какие регламенты выполнять и все эти регламенты, и договор об Ассоциации с ЕС в первую очередь, направлены на поддержку интересов не наших производителей, а европейских. Поэтому европейцев все устраивает", - сказал Мураев.

Кроме того, народный избранник уверен, что Европа получила более 6 миллионов человек дешевой рабочей силы в виде украинцев, которые, "как рабы работают в два раза дешевле на самых трудных участках", из-за реформ в Украине.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Украине внедрили ряд реформ , несмотря на тяжелые условия, а те, кто их не видит, "или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".

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