На сайте Верховной Рады Украины появился полный текст и пояснительная записка к законопроекту президента Петра Порошенко о национальной безопасности.

Основной целью предлагаемых для внесения изменений в уже действующий закон является приближение уровня законодательной базы к странам-членам НАТО и Европейского союза. Это включает создание действующей системы отчетности правоохранительных и силовых органов перед местными громадами.

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта - определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирование структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов. Также проект закона предусматривает введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

В первом разделе закона поясняются термины в четырех следующих разделах.

Во втором разделе закреплены правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины.

В третьем разделе определяются принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия касательно осуществления указанного контроля различных ветвей власти.

В четвертом разделе указаны состав сектора безопасности, обороны и правовой статус основных органов, которые входят в его состав.

В пятом разделе регулируется планирование в сфере национальной безопасности и обороны, определяются основные документы долгосрочного планирования.

Как сообщал svodka.net, глава Министерства обороны Украины Степан Полторак подчеркнул важность проекта закона о национальной безопасности страны и считает, что Верховная Рада может принять закон уже в первом квартале нынешнего года.

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