 Смертельная доза: под Киевом остановили водителя с 4,96 промилле алкоголя в крови - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Смертельная доза: под Киевом остановили водителя с 4,96 промилле алкоголя в крови
30.09.2019 13:56
Под Киевом остановили водителя с практически смертельная дозой алкоголя в крови Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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