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|Порошенко назвал срок, до которого необходимо принять закон об антикоррупционном суде
|01.03.2018 19:14
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Президент Украины Петр Порошенко в рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что весной этого года следует окончательно принять закон об Антикоррупционном суде.
"Считаю, что закон должен быть окончательно принят весной. Кстати, она уже пришла", - сказал он.
Порошенко подчеркнул, что благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда он намерен максимально быстро завершить создание новой антикоррупционной инфраструктуры правоохранительных и судебных органов.
"Антикоррупционный суд - это последний шаг к тому, чтобы взяточников не только разоблачали и ловили, но судили и наказывали", - добавил глава украинского государства.
Как сообщал svodka.net, в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.
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