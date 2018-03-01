Президент Украины Петр Порошенко в рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что весной этого года следует окончательно принять закон об Антикоррупционном суде.

"Считаю, что закон должен быть окончательно принят весной. Кстати, она уже пришла", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда он намерен максимально быстро завершить создание новой антикоррупционной инфраструктуры правоохранительных и судебных органов.

"Антикоррупционный суд - это последний шаг к тому, чтобы взяточников не только разоблачали и ловили, но судили и наказывали", - добавил глава украинского государства.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.

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