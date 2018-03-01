В январе текущего года было зафиксировано ускорение потребительской инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

По данным финрегулятора, инфляция ускорилась до 14,1%, что превышает августовский прогноз Нацбанка.

"В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и, следовательно, превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в августовском Инфляционном отчете", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что также ускорилась и базовая инфляция - до 9,8% в годовом измерении.

По данным НБУ, причиной этому стали увеличение производственных затрат вследствие дальнейшего роста заработной платы высокими темпами, ослабление гривны на протяжении нескольких предыдущих месяцев и ускорение потребительского спроса.

Высокие темпы инфляции сохранились и в феврале. Это, в свою очередь, обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги, повышением цен на топливо и недавнее ослабление гривны.

Как сообщал svodka.net, Национальный банк Украины ужесточил монетарную политики и со 2 марта повысил учетную ставку на 1% - до 17% годовых.

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