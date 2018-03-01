Сотрудники правоохранительных органов Словакии задержала подозреваемого в убийстве журналиста Яна Кучака, пишет Aktuality.

По полученным данным, задержан был итальянский предприниматель Антонин Вадала - он являлся одним из главных фигурантов в расследовании убитого журналиста.

Задержание провели в городе Михаловце на востоке Словакии. Также были арестованы два брата Вадалы.

"Мы будем информировать о деятельности полиции в течение дня", - сообщили в полиции Словакии.

Стоит отметить, что представители четырех семей из итальянского региона Калабрии, родины мафиозного клана Ндрангета, работают на востоке Словакии. Их основной бизнес - сельское хозяйство. Убитый Кучак утверждал, что в течение нескольких лет они получили около 8 миллионов евро субсидий, выделенных аграриям Словакии из фондов ЕС.

Как сообщал svodka.net ранее, в Словакии министр культуры Марек Мадарич подал в отставку после убийства занимавшегося расследованиями журналиста Яна Куцяка. Еще через некоторое время об оставке заявили помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава Совбеза Вильям Ясан .

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