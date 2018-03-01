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НАБУ и САП пришли с обысками в Шевченковский райсуд
01.03.2018 19:35

В четверг, 1 марта, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Детективы и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками в Шевченковский районный суд Киева и по месту проживания одного из судей этого суда. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным Бюро, обыски провели в рамках расследования уголовного производства по факту возможного внесения судьей недостоверных сведений в электронную декларацию.

"Речь идет об имуществе, которое принадлежит судье, но в декларации не отражено. Постановления на проведение обысков выданы следственным судьей Соломенского районного суда Киева на основании ходатайства руководителя САП Назара Холодницкого", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ходе мероприятий сотрудники Нацбюро изъяли вещи и документы, имеющие статус временно изъятого имущества.

Как сообщал svodka.net ранее, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что украинские власти и правоохранительные органы пытались разрушить Национальное антикоррупционное бюро.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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