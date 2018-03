Американская актриса и невеста принца Гарри Меган Маркл приняла участие на первом Royal Foundation Forum в британском Лондоне. Об этом сообщает E!News . Она поделилась своими планами в качестве будущего члена королевской семьи и высказалась о движениях #MeToo и Time's Up. Маркл обратила внимание на важность внимания к области расширения прав и возможностей женщин и девочек, когда говорила о своих намерениях касательно роли в Фонде. "Я слышала много людей, которые говорят о расширении прав и возможностей девочек, поиске и осознании их ценности, и расширении прав и возможностей женщин, заявляя: "Вы помогаете женщинам находить свои голоса". Я принципиально не согласна с этим, потому что женщинам не нужно искать голос - у них он есть. Им нужно чувствовать, что они могут использовать его, и людей нужно поощрять слушать", - подчеркнула она. Также актриса указала, что кампания #MeToo и движение Time's Up, которые частично связаны со сферой, в которой она работала, показывают эту разницу. "Я думаю, что сейчас, при таком количестве кампаний - #MeToo и Time's Up - лучшее время для внимания к правам женщин и людям, действительно поддерживающим их", - резюмировала Маркл. Как сообщал svodka.net, знаменитая 27-летняя британская актриса Эмма Уотсон передала 1,4 миллиона долларов в Фонд справедливости и равенства (The Justice and Equality Fund) для помощи женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств, нападений и дискриминации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



