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|Штаб АТО: Боевики обстреляли Светлодарск из минометов
|01.03.2018 19:49
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В четверг, 1 марта, представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в
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