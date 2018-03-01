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Штаб АТО: Боевики обстреляли Светлодарск из минометов
01.03.2018 19:49

В четверг, 1 марта, представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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