Правила получения гражданства Украины должны быть более жесткими. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам президента, гражданство не должно доставаться "кому угодно".

"Направлены они (изменение законов о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и о пограничном контроле, - ред.) на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан стран-агрессора. Усиление правовового основания механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронного сообщения - наконец это должен заработать", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил необходимость борьбы с коррупцией в системе миграционной службы.

"Мы должны более жестко испытывать основания для получения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще нужно сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению ", - подчеркнул глава украинского государства.

В этом контексте президент высказал мнение, что получить сейчас украинский паспорт слишком легко.

"У нас иногда проверка оснований для получения (гражданства, - ред.) ограничивается чуть ли не на уровне начальника ЖЭКа, который принимает решение о выдаче украинского паспорта. Украинский паспорт - один из лучших в рейтинге паспортов мира, и он не должен доставаться кому угодно без надлежащих, легальных оснований, а тем более - на коррупционной основе, когда покупаются решения или начальника ЖЭКа, или решение суда ", - отметил президент.

Как сообщал svodka.net ранее, прежний президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что имеет не меньше прав на гражданство Украины, чем глава государства Петр Порошенко .

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