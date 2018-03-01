В сети начался фотошоп-баттл после публикации оригинального снимка музыканта с тубой на голове. Об этом сообщает The Mashable .

Пользователи сразу отреагировали на фотографию и с фантазией подошли к делу, начав "превращать" музыканта в персонажей популярных фильмов, сериалов, аниме, а также игр.

Кроме того, отмечается, что на ресурсе Reddit появилось огромное количество курьезных мемов с исполнителем. Мужчина предстал в образах персонажей фэнтези-сериала "Игра престолов", знаменитой саги "Звездные войны" и различных компьютерных игр.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Табата Бандесен, которая является хозяйкой кошки Grumpy Cat, смогла отсудить у американской кофейни Grenade 710 тысяч долларов за незаконное использование фото животного на их продуктах.

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