Неполитические Сводки
- Климкин: "Газпром" снизил давление в транзитной трубе
- УЕФА может спросить с Григория Суркиса за растрату 2 млн евро
- Климкин: Выход РФ из Совета Европы - смертный приговор правам и свободам россиян
- Биатлонистка из Украины получила "серебро" на чемпионате мира
- Мингарелли заявил о необходимости проведения выборов в Украине в плановые сроки
|Фото музыканта с тубой на голове стало популярным мемом в сети
|01.03.2018 20:03
|
В сети начался фотошоп-баттл после публикации оригинального снимка музыканта с тубой на голове. Об этом сообщает The Mashable.
Пользователи сразу отреагировали на фотографию и с фантазией подошли к делу, начав "превращать" музыканта в персонажей популярных фильмов, сериалов, аниме, а также игр.
Кроме того, отмечается, что на ресурсе Reddit появилось огромное количество курьезных мемов с исполнителем. Мужчина предстал в образах персонажей фэнтези-сериала "Игра престолов", знаменитой саги "Звездные войны" и различных компьютерных игр.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, Табата Бандесен, которая является хозяйкой кошки Grumpy Cat, смогла отсудить у американской кофейни Grenade 710 тысяч долларов за незаконное использование фото животного на их продуктах.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира